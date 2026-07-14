 

Китай представил микроволновое оружие, способное сжигать американские спутники прямо на орбите

14.07.2026, 13:15, Разное
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Китай сообщил о создании нового поколения высокомощного микроволнового оружия (НРМ) мощностью до 100 ГВт. Информация об этом опубликована в журнале High Power Laser and Particle Beams группой исследователей Национального университета оборонных технологий (NUDT).

Исследователи сообщают об увеличении инвестиций Китая в технологии импульсной мощности, что позволяет ему добиваться значительного прогресса в разработке микроволнового оружия. По словам команды, эти технологии становятся все более совершенными.

Среди описанных систем они выделили микроволновое оружие мощностью 100 ГВт, объединившее несколько импульсных генераторов в единую платформу. Если у одиночных драйверов импульсного питания имеются технические ограничения (к примеру, проблемы с изоляцией), ограничивающие более уровень используемой энергии, то «синхронизация нескольких компактных модулей позволяет каждому устройству работать максимально эффективно».

В результате коллектив NUDT сумел разработать сверхмощную 100 ГВт-ю полностью твердотельную импульсную систему. Что касается ее эффективности, то, например, для создания помех низкоорбитальным спутникам или выведения из строя их электронного оборудования достаточно импульсов мощностью 1ГВт. При увеличении мощности в 100 раз под угрозой уничтожения может оказаться уже целая спутниковая группировка, подобная Starlink.


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