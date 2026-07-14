 

Радиомашинка Mach Reaper быстрее болидов Формулы 1

14.07.2026, 11:15, Разное
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Инженер-энтузиаст из Британии Стив Уоллис на своем радиоуправляемом болиде Mach Reaper дважды за месяц превысил скорость 390 км/ч, установив новый мировой рекорд. Первый официальный заезд на аэродроме Лланбедр в Северном Уэльсе показал результат 403,4 км/ч при пиковом значении 405,1 км/ч, а спустя две недели машина разогналась до скорости 412,7 км в час. В основе проекта — не игрушка, а миниатюрный шедевр аэрокосмического уровня: каждая деталь спроектирована в САПР и просчитана методами вычислительной гидродинамики, а четырехмоторная электрическая трансмиссия собрана из уникальных компонентов.

Конструктивная философия Уоллиса берет начало в его предыдущем рекордсмене The Beast с показателем 377,7 км в час и радикальной идее превратить квадрокоптер в наземную машину, заменив пропеллеры на колеса. Mach Reaper стал эволюцией этого подхода с упором на минимализм и эффективность. За пять недель до рекорда инженер модернизировал три ключевые системы: перешел на высоковольтную батарейную конфигурацию, упростил проводку и заменил радиаторы на легкие пластины, уменьшив вес на 600 граммов.

Он также обнаружил, что один из двигателей работал с отклонениями, и замена его на идентичный устранила критический дисбаланс — на скоростях под 400 км/ч даже микронные несоответствия становятся фатальными. Главными вызовами оказались перегрев и шины. Нагрев растет пропорционально квадрату силы тока, поэтому Уоллис наращивал мощность ступенчато, избегая пиковых нагрузок, и отказался от активного вентиляторного охлаждения из-за лишнего веса.

Шины же пришлось обтачивать вручную, уменьшая диаметр с 99 до 94 мм для лучшего сцепления — этот фактор стал решающим на рубеже 386 км/ч. Заезды проходили в сложных условиях: дождь, попутный ветер и плохая видимость, но машина отработала безошибочно. Сам Уоллис называет свой успех командным достижением сплоченного сообщества спидраннеров. Он уже достиг психологической отметки в 400 км/ч, но не намерен останавливаться: вопрос теперь в том, где находится истинный предел, за которым физика скажет свое решающее «нет».

Источник &#8212 Stephen Wallis


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