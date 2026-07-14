Минцифры снизило размер штрафа за использование иностранных ИИ-моделей

Министр цифрового развития Максут Шадаев на оперативном брифинге в МВД России сообщил о принятом решении о понижении административной ответственности за использование иностранных моделей искусственного интеллекта (ИИИ). Согласно новому постановлению правительства, вступающему в силу с 1 сентября 2026 года, размеры штрафов уменьшены вдвое: для юридических лиц – до 1 миллиона рублей, для должностных лиц – до 500 тысяч рублей, для физических лиц – до 100 тысяч рублей.

Мера, по словам министра, направлена на «гуманизацию правоприменительной практики и стимулирование добровольного отказа от зарубежных алгоритмов». В то же время сам процесс выписывания штрафов решили автомобилизровать: теперь основанием могут станут данные, собираемые техническими средствами противодействия угрозам (ТСПУ).

Правовой основой для привлечения к ответственности выбрана статья 13.11.2 КоАП РФ («Незаконное использование принадлежащих иностранным юридическим лицам и (или) иностранным гражданам информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин»), которая ранее применялась преимущественно к должностным лицам. Теперь её действие распространено на всех пользователей, чьи устройства зафиксированы в логах ТСПУ при взаимодействии с зарубежными нейросетями.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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