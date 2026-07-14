 

Пилот авиакомпании Ravenair написал в небе над границей Англии и Уэльса — «Мне скучно»

14.07.2026, 11:01, Разное
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Молодой пилот авиакомпании Ravenair привлек внимание необычным маршрутом своего полета: в небе над эстуарием Ди на границе Англии и Уэльса он «написал» фразу «Мне скучно», пишет The Guardian. Самолет Piper Tomahawk вылетел из Ливерпуля и провел в воздухе около двух часов. Полет был техническим – пилот проверял работу самолета после замены одной из деталей. Однако во время испытаний он решил разнообразить маршрут и с помощью сложных маневров изобразил в небе фразу «I»m bored».

На создание надписи ушло около 20 минут. Самолет выполнял маневры на высоте примерно 335 метров и двигался со скоростью чуть менее 100 узлов. Необычный маршрут заметили пользователи сервиса Flightradar24.

Как сообщили в Ravenair, пилот – летный инструктор в возрасте около 20 лет. Наказывать его за необычную выходку не планируют. Представитель компании отметил, что создание такой надписи потребовало от пилота серьезной концентрации и продемонстрировало его мастерство.

В компании также подчеркнули, что сам испытательный полет был необходим для проверки самолета после ремонта. После завершения полета воздушное судно благополучно вернулось в ангар.


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