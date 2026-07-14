Археологи узнали имя астронома майя

Цивилизация майя существовала в Центральной Америке около 4000 лет — примерно с 2000 года до нашей эры по 1697 год, до момента, когда испанцы захватили Тайясаль — столицу последнего города-государства. За это время индейцы добились выдающихся успехов в математике и астрономии, разработали сложные календарные системы и на протяжении многих веков вели точные наблюдения за небесными телами. Знания об этом легли в основу религиозной и политической жизни майя.

Значительную часть письменного наследия индейцев уничтожили испанские миссионеры и конкистадоры в XVI веке. Вместе с древними кодексами исчезли сведения о людях, которые стояли за научными открытиями. Поэтому многие достижения этой цивилизации дошли до наших дней без имен авторов.

В начале 2000-х археологи стали проводить раскопки на территории древнего города Шультун в Гватемале; он расположен примерно в 40 километрах к северо-востоку от знаменитого Тикаля. В эпоху расцвета майя Шультун входил в число крупных политических и культурных центров, но, несмотря на внушительные размеры и десятки храмов, его изучили намного меньше, чем соседние памятники.

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Новый этап археологических работ стартовал в 2010-м, когда ученые решили исследователь тоннель, который задолго до них проложили черные копатели. Проход привел археологов к небольшой комнате внутри здания 10K-2, где сохранились настенные росписи и математические записи майя. В IX веке комнату намеренно заполнили камнем, строительным мусором и землей, а сверху возвели новые сооружения. Благодаря такой перестройке стены помещения оказались законсервированы.

Во время раскопок ученые обнаружили фрески с изображением придворных писцов и множества едва различимых математических записей. Уже тогда стало понятно, что помещение служило рабочим кабинетом людей, которые занимались расчетами и наблюдениями за небом.

Международная группа археологов и эпиграфистов под руководством Франко Росси (Franco Rossi) из Массачусетского технологического института в США тщательно исследовала помещение и обнаружила 11 иероглифов (глифов), расположенных рядом с несколькими десятками коротких математических записей. Чтобы понять их значение, специалисты многократно фотографировали надписи при разном освещении, сканировали поверхность стены и сравнивали символы с более поздними текстами майя.

Математическая формула, нанесенная на стену комнаты / © F.D. Rossi; H. Hurst

Анализ показал, что ученые имеют дело с математической формулой, а последние ее символы указали на личную подпись автора или человека, кому принадлежали вычисления. После длительной расшифровки Росси и его коллеги прочитали имя Сак Тан Вааш (Sak Tahn Waax), что можно перевести как «Белогрудая лисица». По мнению исследователей, именно этот человек составил математическую формулу, сохранившуюся на стене. Это первое известное прямое упоминание имени человека, связанного с математико-астрономическими расчетами майя классического периода и самое древнее на территории Южной и Северной Америки.

Что касается самой формулы, то по содержащимся в ней календарным датам исследователи вычислили, когда именно ее вывели: в 781 году, за 30 лет до того, как помещение окончательно засыпали камнями и землей.

Последние два иероглифа содержали ключ к расшифровке имени астронома-математика / © D. Stuart

Формула представляла собой математическую «инструкцию» для согласования движения планет с календарем. Сак Тан Вааш записал последовательность чисел и календарных обозначений, чтобы определить момент, когда циклы Венеры и Марса вновь совпадут друг с другом и с солнечным годом. Такие расчеты позволяли заранее узнать, в какие дни небесные события повторятся, и использовать эти даты при составлении календарей и планировании важных ритуалов.

Исследователи полагают, что небольшая комната служила рабочим кабинетом астронома, где он выполнял черновые расчеты перед тем, как перенести их в кодексы. Поэтому формула скорее напоминала не готовый текст, а рабочую математическую запись.

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Для широкой аудитории находка может показаться скромной: открыт не новый город или храм. Однако для истории науки ее значение огромно. Ученые давно знали, что майя создавали сложные календари, рассчитывали движение небесных тел и выполняли точные математические вычисления. Но имена людей, стоявших за этими знаниями, письменные источники не сохранили. Даже если удавалось найти астрономические таблицы или расчеты, определить их автора было невозможно.

Теперь ситуация изменилась. Впервые ученым удалось связать астрономические расчеты классического периода майя с конкретным человеком. Такой пример пока остается единственным.

Научная работа опубликована в журнале Antiquity.

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