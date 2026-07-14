 

Япония создает разведывательное управление. Цель – борьба со «шпионским логовом Путина»

14.07.2026, 10:01, Разное
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В Японии впервые после Второй Мировой войны создается централизованная служба разведки. Соответствующий закон был принят обеими палатами парламента. Как пишет Japan Times, на будет сформирована уже в нынешнем месяце.

До сих пор Япония полагалась в противостоянии внешним разведывательным угрозам на информацию, получаемую от США. Свои разведывательные структуры есть у полиции, министерства иностранных дел, министерства обороны и т.д. Единой правительственной структуры не существовало.

Теперь на основе правительственного бюро по разведке и исследованиям создается Национальное разведывательное агентство. Контролировать его деятельность будет Национальный совет по разведке во главе с премьер-министром и с участием министров обороны, финансов, юстиции, иностранных дел, глав других ведомств.

Совет будет производить оценку и направлять важные разведывательные операции, включая связанные с угрозами национальной безопасности и террором, действиями вражеских разведок, а также определять политику в данной сфере.

Отметим, что 13 июля New York Times опубликовала расследование, посвященное деятельности на территории Японии российских спецслужб. Их цель – получить доступ к технологиям и продукции двойного пользования через подставные компании. Все это затем применяется в ходе военных действий против Украины.

Работу на данном направлении ведет засекреченное 20-е управление ГРУ. Главой его миссии в Токио является 49-летний Максим Фильченков, официальное место его работы – представительство «Аэрофлота» в Токио. «Япония стала шпионским логовом Путина», – отмечается в публикации.


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