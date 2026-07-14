 

ВСУ — ночью перехвачены 7 из 10 ракет, 108 из 135 БПЛА. МО РФ — сбиты 288 беспилотников

14.07.2026, 9:31, Разное
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Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 14 июля 2026 года российские военные выпустили по Украине 10 ракет (8 баллистических «Искандер-М»/C-400 и 2 Х-59/69) и 135 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 7 ракет (включая пять баллистических) и 108 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 1 ракеты и 25 ударных БПЛА в 17 локациях, а также падения фрагментов в 10 локациях. Причинен значительный ущерб в Киеве, Черниговской и Житомирской областях, есть пострадавшие.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 14 июля на территории Российской Федерации были перехвачены 288 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Башкирией, Азовским и Черным морями. ВСУ нанесли удары по нефтеперерабатывающему и нефтехимическому комплексу «Газпрома» в Салавате и по Афипскому НПЗ на Кубани. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


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