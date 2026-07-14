Минкульт приобрел тысячу копий GTA VI для сельских библиотек

Заместитель министра культуры Жанна Алексеева в эфире телеканала «Россия-24» объявила о старте кампании по привлечению молодёжи в сельские библиотеки.

«Мы должны идти в ногу со временем и предлагать молодым людям то, что им интересно. Например, буквально вчера мы купили тысячу копий видеоигры GTA-6», – сказала Алексеева.

Также сельские учреждения культуры будут оснащены игровыми компьютерами и современными медиацентрами. На это из федерального бюджета выделено 30 миллиардов рублей.

«Уверена, что уже в следующем году мы увидим результаты нашей работы и посещаемость библиотек в деревнях вырастет минимум на треть»,– пообещала чиновница от культуры.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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