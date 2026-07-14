 

Ученые выяснили, как получать максимальную пользу от интервального голодания

14.07.2026, 8:15, Разное
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Новое исследование дает любопытный ответ о том, в какое время начинать и заканчивать ежедневное интервальное голодание. В ходе эксперимента ученые выяснили, что сам по себе режим питания 16/8 эффективен для долгосрочного снижения веса независимо от выбранного временного окна. В опыте приняли участие 99 взрослых, страдающих ожирением или избыточным весом. Все они в течение 12 недель придерживались средиземноморской диеты под контролем специалистов, но были разделены на четыре группы: раннее голодание (первый прием пищи до 10:00 утра), позднее (первый прием после 13:00), самостоятельный выбор восьмичасового окна и контрольная группа с 12-часовым или более длительным периодом питания.

Спустя три месяца и через год наблюдений выяснилось, что все три варианта ограничения по времени дали сопоставимый результат — участники потеряли примерно на 3–4 килограмма больше, чем контрольная группа. Интересно, что раннее голодание слегка улучшило некоторые метаболические маркеры и способствовало более заметному уменьшению подкожного жира, однако общая потеря веса оказалась одинаковой во всех режимах. Около трети участников продолжали соблюдать режим 16/8 спустя год после начала эксперимента. Авторы отмечают, что это неплохой показатель приверженности, особенно в сравнении с методами подсчета калорий, которые редко выдерживаются долго.

Вместе с тем, исследование имеет ограничения: небольшой размер выборки, сократившейся к концу года, и опора на самоотчеты участников о питании и физической активности, что не позволяет уверенно отделить эффект самого голодания от эффекта соблюдения средиземноморской диеты. Тем не менее, предыдущие данные показывают, что четкий выбор времени для приема пищи благотворно влияет на кишечные гормоны, подавляет аппетит и снижает тягу к переработанным продуктам, и особенно — к ночным перекусам. Исследователи подчеркивают, что их работа — самое масштабное и продолжительное наблюдение за разными режимами питания в реальных условиях, дающее ценный взгляд на долгосрочные последствия интервального голодания для здоровья.Источник &#8212 University of Granada


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