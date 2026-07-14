Армия РФ ночью атаковала Киев баллистическими ракетами и беспилотниками

В ночь на 14 июля российские военные нанесли очередной комбинированный удар по Украине. В Киеве звучали взрывы, городские власти сообщили о применении баллистических ракет и работе сил ПВО.

В Голосеевском районе зафиксированы попадания по двум складским помещениям. На объектах возникли пожары, которые впоследствии были ликвидированы спасателями. В Дарницком районе обломки упали на открытой территории, где загорелись автомобили.

На территории одной из школ-интернатов обнаружена воронка. Взрывной волной повреждены окна главного корпуса и вспомогательного здания. Еще по двум адресам обломки упали во двор многоквартирного дома и на частный дом, однако пожаров там не возникло.

По предварительным данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, погибших и пострадавших в Киеве нет. Информация о масштабах атаки, количестве примененных ракет и беспилотников, а также последствиях в других регионах Украины уточняется.

Воздушная тревога ночью объявлялась не только в Киеве и в других регионах Украины. Причинен ущерб, есть пострадавшие в Черниговской области.

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