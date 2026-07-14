В Индиане расследуют поджог здания с флагом Израиля

В городе Зайонсвилл, штат Индиана, расследуют умышленный поджог исторического здания, на котором были вывешены флаги Израиля и США. Пожар произошел рано утром 10 июля на Саут-Мейн-стрит. В момент возгорания здание, ранее использовавшееся как антикварный магазин, было пустым, пострадавших нет.

По данным местных властей, следователи полагают, что злоумышленник сначала поджег израильский флаг, после чего огонь распространился на здание. Причиненный ущерб оценивается более чем в 150 тысяч долларов. Дело рассматривается как возможное преступление на почве ненависти, к расследованию подключилось ФБР. Подозреваемых пока нет.

После поджога представители еврейской общины центральной Индианы провели возле поврежденного здания акцию солидарности с флагами Израиля и США. Владелец здания вновь вывесил флаги.

Произошедшее осудили бывший вице-президент США Майк Пенс, живущий в этом районе, и сенатор от Индианы Джим Бэнкс. Пенс назвал поджог «совершенно отвратительным» и заявил, что в США не может быть терпимости к антисемитизму и политическому насилию.

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