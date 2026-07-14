Опрос Reuters/Ipsos — почти 80% американцев ожидают затяжного конфликта с Ираном

Почти четыре из пяти американцев считают, что военное участие США в конфликте с Ираном продлится долго. Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos, проведенного 10-12 июля.

Такого мнения придерживаются 79% опрошенных – на 14 процентных пунктов больше, чем в конце марта, когда затяжного противостояния ожидали 65%. Только 18% полагают, что конфликт завершится сравнительно быстро, в течение нескольких недель.

Возобновление американских ударов по Ирану одобряют 37% респондентов, не одобряют – 58%.

24% считают, что военная кампания стоила понесенных затрат, тогда как 51% придерживаются противоположного мнения, еще 23% затруднились с ответом.

Шесть из десяти участников опроса ожидают, что из-за войны в течение ближайшего года в США вырастут цены на бензин. Кроме того, 48% считают, что конфликт ухудшит стабильность на Ближнем Востоке, тогда как улучшения ожидают 18%.

В опросе приняли участие 1019 совершеннолетних жителей США. Выборка была общенациональной и репрезентативной, статистическая погрешность составляет около 3,7 процентного пункта.

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