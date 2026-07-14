 

Трамп пообещал быстро нейтрализовать иранские беспилотники на Кубе, если их наличие подтвердится

14.07.2026, 4:01, Разное
  Поддержать в Patreon

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в кратчайшие сроки примет меры, если информация о размещении иранских военных беспилотников на Кубе подтвердится.

«Если они действительно там есть, а это вполне возможно, мы позаботимся об этом. Мы не позволим этому произойти», – заявил Трамп журналистам в Белом доме. По его словам, американские власти проверяют сведения о возможном хранении иранских БПЛА на острове.

Ранее Axios со ссылкой на американские разведданные сообщал, что Куба могла получить более 300 военных беспилотников и обсуждать возможность их применения против базы США в Гуантанамо, американских кораблей и объектов во Флориде. Агентство Reuters писало, что не смогло независимо подтвердить эти сведения. Гавана назвала публикации сфабрикованными и обвинила Вашингтон в попытке создать предлог для военного вмешательства.

Отвечая на вопрос о возможной военной операции против Кубы, Трамп не сообщил о принятом решении. Он лишь заявил, что США не допустят появления непосредственной угрозы вблизи своих границ.

На той же встрече с журналистами президент сообщил, что американские силы продолжают наносить удары по иранским военным возможностям, связанным с атаками на судоходство в Ормузском проливе.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

14.07 / В Италии задержали израильтянина с 216 килограммами ката

13.07 / Трамп — «Мы нанесем по Ирану очень мощный удар сегодня ночью и снова сильно ударим завтра»

13.07 / Турист из Израиля погиб во время отдыха в Альпах

13.07 / Физик создал маленькую Вселенную, для которой нет понятия времени

13.07 / «Для тех, кто ценит своё время»: «Роснефть» начала тестировать услугу fast track на отдельных АЗС

13.07 / В Подмосковье задержан бывший кандидат в президенты России Борис Надеждин

13.07 / «Мы покажем, что значит решимость Америки» — Рубио пригрозил Международному уголовному суду

13.07 / В России зафиксировали дефицит овса

13.07 / На антиизраильской акции в Берлине задержана Грета Тунберг

13.07 / Начало новой эры — ВСУ впервые применили в бою пулеметного робота, десантированного морским дроном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике