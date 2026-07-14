Трамп пообещал быстро нейтрализовать иранские беспилотники на Кубе, если их наличие подтвердится

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в кратчайшие сроки примет меры, если информация о размещении иранских военных беспилотников на Кубе подтвердится.

«Если они действительно там есть, а это вполне возможно, мы позаботимся об этом. Мы не позволим этому произойти», – заявил Трамп журналистам в Белом доме. По его словам, американские власти проверяют сведения о возможном хранении иранских БПЛА на острове.

Ранее Axios со ссылкой на американские разведданные сообщал, что Куба могла получить более 300 военных беспилотников и обсуждать возможность их применения против базы США в Гуантанамо, американских кораблей и объектов во Флориде. Агентство Reuters писало, что не смогло независимо подтвердить эти сведения. Гавана назвала публикации сфабрикованными и обвинила Вашингтон в попытке создать предлог для военного вмешательства.

Отвечая на вопрос о возможной военной операции против Кубы, Трамп не сообщил о принятом решении. Он лишь заявил, что США не допустят появления непосредственной угрозы вблизи своих границ.

На той же встрече с журналистами президент сообщил, что американские силы продолжают наносить удары по иранским военным возможностям, связанным с атаками на судоходство в Ормузском проливе.

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