Начало новой эры — ВСУ впервые применили в бою пулеметного робота, десантированного морским дроном

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что в ходе операции по освобождению Кинбурнской косы ВСУ задействовали вооруженного пулеметами боевого робота, который высадился на берег с морского дрона.

«Звучит как кино – но это реальность. Это сделали бойцы 123-й бригады территориальной обороны». – написал Геращенко в социальной сети X. Там же опубликовано видео высадки.

Как отмечает сайт Israel Defense, речь может идти о первом подобном случае в истории: «Эта операция возвещает начало новой эры в боевом применении роботов с интеграцией морских и наземных платформ».

«Русским очень сложно справиться с подобной угрозой, которая значительно снижает эффективность их артиллерии и минных заграждений», – сообщил изданию западный военный источник, говоривший на условиях анонимности. Это также значительно сокращает потери.

Отмечается, что это часть изменения украинской военной доктрины. С начала года на вооружение ВСУ поступили десятки новых типов роботизированных систем, которые используются для ведения боевых действий, разведки, обеспечения, эвакуации раненых, а также непосредственного ведения военных действий. Некоторые подразделения намерены заменить роботами до 30% пехоты.

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