Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1601-й день войны

Минобороны РФ 13 июля 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Стецковка и Вольная Слобода Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Веселое, Захаровка, Белый Колодезь и Водяное Харьковской области. ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малеевка, Благодатовка, Моначиновка, Староверовка Харьковской области, Святогорск и Щурово Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Николаевка, Николайполье, Краматорск, Кондратовка, Дружковка, Ижевка и Ореховатка Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял до 175 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Рубежное, Марьевка, Золотой Колодезь Грузское Донецкой Народной Республики, Гавриловка, Ивановка и Чугуево Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 340 военнослужащих, боевая бронированная машина, семь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Коломийцы, Васильковка Днепропетровской области, Барвиновка, Мировка, Благодатное, Любицкое, Новосолошино и Широкое Запорожской области. Противник потерял свыше 385 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Юрковка, Григоровка Запорожской области, Новоалександровка и Ингулец Херсонской области. Уничтожено до 95 военнослужащих, 12 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и цехам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 926 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер ВСУ».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 180451 беспилотный летательный аппарат, 665 зенитных ракетных комплексов, 30143 танка и другие боевые бронированные машины, 1757 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35747 орудий полевой артиллерии и минометов, 66376 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 231000 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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