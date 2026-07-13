 

Глава МВД Франции — вероятная причина пожара в лесу Фонтенбло – поджог

13.07.2026, 14:31, Разное
  Поддержать в Patreon

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что вероятная причина пожара в лесу Фонтенбло – умышленный поджог. Пламя уничтожило 800 гектаров леса, который на протяжении веков был охотничьим угодьем французских королей, а сейчас стал популярной туристической достопримечательностью.

«В радиусе 1000 метров находилось десять очагов возгорания. Это указывает, что причиной мог стать поджог. Мы надеемся, что уже сегодня пожар удастся взять под контроль», – сообщил политик, выехавший на место бедствия.

Власти называют пожар беспрецедентным, страшным и крайне опасным. К его тушению привлечены два самолета пожарной авиации. Отметим, что это уже третья волна экстремальной жары, накрывшей Францию с начала нынешнего лета.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

13.07 / Начало новой эры — ВСУ впервые применили в бою пулеметного робота, десантированного морским дроном

13.07 / Заправщик на московской АЗС за неделю получил чаевыми 5 миллионов рублей

13.07 / Телеуправляемые андроиды провели первую в мире полостную операцию

13.07 / Карта будущих катастроф: ученые нашли «горячие точки» мегаземлетрясений в России

13.07 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1601-й день войны

13.07 / Ученые выяснили, почему детей в христианской Скандинавии хоронили вместе с чужими взрослыми

13.07 / Великобритания объявила иранский «Корпус стражей» террористической группировкой

13.07 / Пережившие китобоев: как в России спасают гренландских китов Охотского моря и не только

13.07 / Израиль передал США доказательства того, что сенатора Грэма отравили иранцы

13.07 / СБУ ударила по порту «Кавказ» и терминалу «Крым», атакованы паромы, радары и нефтебазы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике