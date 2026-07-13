СБУ ударила по порту «Кавказ» и терминалу «Крым», атакованы паромы, радары и нефтебазы

Служба безопасности Украины сообщила о проведении в оккупированном Крыму и в РФ масштабной операции, призванной существенно ослабить боевой потенциал и логистическое обеспечение российских войск.

Атакованы два патрульных катера проекта 12150 «Мангуст» в акватории Черного моря, ангары с военной техникой и специальным оборудованием на авиабазе «Багерово» в Крыму, три стационарные радиолокационные станции, которые использовались для обнаружения безэкипажных катеров и ударных БПЛА, автомобильные паромы «Ейск» и «Мария» на паромном терминале «Крым» в Керчи, автомобильные паромы «Лаврентий» и «Панагия» в порту «Кавказ», три резервуара комплекса перегрузки нефтепродуктов в порту «Кавказ», железнодорожный склад с цистернами на грузовой станции «Кавказ» и резервуарный парк нефтебазы в населенном пункте Тюрьмы Ставропольского края, в 600 километрах от границы с Украиной.

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