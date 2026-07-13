ЕС и Великобритания ввели совместные санкции против российских инструментов гибридной кибер-войны

Европейский Союз и Великобритания согласовали пакет санкций, направленный против российских попыток дестабилизировать ситуацию в Европе с помощью компьютерных атак. Под санкциями – 24 физических и юридических лица.

«Россия и ее преступные сети несут ответственность за организацию кибератак, вмешательство в выборы и распространение вредоносных аниукраинских нарративов», – отмечается в заявлении МИД Великобритании. Также отмечаются кибер-диверсии против Польши.

Среди тех, в отношении кого введены санкции, – высокопоставленные офицеры ГРУ Вячеслав Стафеев, Иван Сенин и Иван Касьяненко, руководящие гибридными операциями с привлечением хакеров, подразделение ГРУ №29155, несущее ответственность за такие операции, к которым привлекаются и криминальные хакерские группировки.

«Эти санкции наносят удар по самой основе криминальных кибер-сетей, содействующих российской агрессии. Великобритания и ЕС посылают четкий сигнал: РФ не удастся спрятаться за этими прокси-группами», – сказала министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер.

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