 

Израиль передал США доказательства того, что сенатора Грэма отравили иранцы

13.07.2026, 13:18, Разное
  Поддержать в Patreon

Спецслужбы Израиля передали руководству США «пакет неопровержимых доказательств», свидетельствующих о том, что сенатор Линдси Грэм был отравлен иранскими агентами. 71-летний политик, как утверждают в Тель-Авиве, находился «на пике своей формы», и поэтому его смерть показалась чрезвычайно подозрительной.

Разведка считает, что Грэма отравил 28-летний палестинец, завербованный Ираном. За ним, как и за всеми арабами в США, следили израильские агенты – им удалось записать на видео, как он прокрадывается к дому сенатора, наносит на дверную ручку яд неизвестного происхождения, кричит «Смерть Америке», садится в свою Toyota Corolla, около пяти минут пытается её завести и затем, наконец, уезжает с места преступления, снова выкрикивая «Смерть Америке».

«Мы передали это видео лично президенту Трампу, минуя бюрократические инстанции. Рассчитываем на то, что он сделает правильные выводы в вопросе поддержки Израиля», – сказал источник в спецслужбах корреспонденту Бараку Равиду.

Также в Израиле предупредили американских коллег, что те не смогут найти и допросить отравителя – он грубо нарушил технику безопасности, работая без перчаток, поэтому вскоре тоже скончался от яда. Чтобы обезопасить американцев, израильские спецслужбы уничтожили его тело, автомобиль, на котором он ездил, и все другие улики по этому делу.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

13.07 / Ученые выяснили, почему детей в христианской Скандинавии хоронили вместе с чужими взрослыми

13.07 / Великобритания объявила иранский «Корпус стражей» террористической группировкой

13.07 / Пережившие китобоев: как в России спасают гренландских китов Охотского моря и не только

13.07 / СБУ ударила по порту «Кавказ» и терминалу «Крым», атакованы паромы, радары и нефтебазы

13.07 / Ростех представил многопульный винтовочный патрон для борьбы с беспилотниками

13.07 / ЕС ввел санкции против VK и юрлица мессенджера MAX

13.07 / Гарвардский астрофизик объяснил природу объекта из новых документов об НЛО

13.07 / ЕС и Великобритания ввели совместные санкции против российских инструментов гибридной кибер-войны

13.07 / Зюганов предложил сократить школьное образование: «В СССР все кончали 7 классов и потом в космос летели»

13.07 / Гиперкар, способный ездить вверх колесами, стал серийным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике