Израиль передал США доказательства того, что сенатора Грэма отравили иранцы

Спецслужбы Израиля передали руководству США «пакет неопровержимых доказательств», свидетельствующих о том, что сенатор Линдси Грэм был отравлен иранскими агентами. 71-летний политик, как утверждают в Тель-Авиве, находился «на пике своей формы», и поэтому его смерть показалась чрезвычайно подозрительной.

Разведка считает, что Грэма отравил 28-летний палестинец, завербованный Ираном. За ним, как и за всеми арабами в США, следили израильские агенты – им удалось записать на видео, как он прокрадывается к дому сенатора, наносит на дверную ручку яд неизвестного происхождения, кричит «Смерть Америке», садится в свою Toyota Corolla, около пяти минут пытается её завести и затем, наконец, уезжает с места преступления, снова выкрикивая «Смерть Америке».

«Мы передали это видео лично президенту Трампу, минуя бюрократические инстанции. Рассчитываем на то, что он сделает правильные выводы в вопросе поддержки Израиля», – сказал источник в спецслужбах корреспонденту Бараку Равиду.

Также в Израиле предупредили американских коллег, что те не смогут найти и допросить отравителя – он грубо нарушил технику безопасности, работая без перчаток, поэтому вскоре тоже скончался от яда. Чтобы обезопасить американцев, израильские спецслужбы уничтожили его тело, автомобиль, на котором он ездил, и все другие улики по этому делу.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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