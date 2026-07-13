Заправщик на московской АЗС за неделю получил чаевыми 5 миллионов рублей

Газета «Вечерняя Москва» опубликовала традиционный рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в столице. По итогам первой недели июля 2026 года впервые в истории в Москве больше всех зарабатывали заправщики на АЗС.

«В качестве примера можно взять историю успеха 27-летнего Гамлета Лерояна, который всего месяц назад устроился на заправку. Только чаевыми за последние дни он получил 5 миллионов рублей», – пишет издание.

В интервью газете Лероян рассказал, как ему удалось добиться таких впечатляющих результатов.

«Я был вежливым, разговаривал с людьми и помогал гостям нашей заправки скрасить время в очереди. Надеюсь, смогу сохранить набранный темп и к концу лета стану долларовым миллионером», – сказал журналистам молодой человек.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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