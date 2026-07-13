В России зафиксировали дефицит овса

На селекторном совещании Минсельхоза обсудили меры по стабилизации рынка овса. В связи с рекордным неурожаем злака, а также повышенным спросом на него в текущем году, многие обладатели лошадей столкнулись с проблемой вовремя накормить своих питомцев. Ещё одной из проблем стало повышенное потребление овса непарнокопытными.

«Этот сезон необычный – амортизация лошадей существенно выросла, в целом средний пробег на 5–7 километров превышает стандартный. Люди пересели с автомобилей на гужевой транспорт, и стандартных порций уже не хватает. К сожалению, у отечественных производителей нет возможности увеличить мощности и поставлять на рынок больше зерна», – пояснила министр сельского хозяйства Оксана Лут.

Из-за повышенного спроса килограмм овса вырос в цене на 50% с прогнозом дальнейшего роста. Министерство уже ограничило вывоз злака за границу, но мера пока не решила проблему.

«Мы уже обнулили пошлины на импорт овса и договорились о первых партиях из Монголии, в будущем планируется строительство овсопровода из дружественной нам страны», – уточнила глава Минсельхоза.

До 1 сентября правительством вводится особый порядок получения овса. Обладатели лошадей должны в электронной форме подать заявки на получение злака, где указать количество лошадей и цель получения ими дефицитного товара. Далее автоматизированная система, использующая отечественный искусственный интеллект, справедливо распределит ценный корм. Также в Минсельхозе напомнили об ответственности за «скупку чрезмерных партий овса» и его дальнейшую реализацию.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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