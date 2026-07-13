На антиизраильской акции в Берлине задержана Грета Тунберг

Полиция задержала антиизраильскую активистку Грету Тунберг, принимавшую участие в проходившей у штаб-квартиры концерна Rheinmetall в центре Берлина манифестации против поставок Израилю оружия германского производства.

Около 40 человек приклеили себя к мостовой, чтобы, по их словам, привлечь внимание к соучастию оружейников в «геноциде мирного населения Палестины и Ливана». Акция называлась «Мирно против геноцида». На месте находилось порядка 70 полицейских.

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