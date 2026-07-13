 

Телеуправляемые андроиды провели первую в мире полостную операцию

13.07.2026, 15:15, Разное
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Команда ученых и медиков из Калифорнийского университета в Сан-Диего сообщила об успешном проведении двух операций на животных, в которых все манипуляции выполняли роботы. Не специализированные хирургические роботизированные системы, а универсальные аппараты гуманоидного типа с удаленным управлением. В первой операции роботом командовал хирург, во второй врач уже выступал только наблюдателем за работой дуэта роботов.

Стационарные роботы-хирурги – это громоздкие (до тонны веса) и чрезвычайно сложные устройства, для работы которых нужно выполнить много условий. К тому же они почти все узкоспециализированные, используют уникальное ПО и особые инструменты, спроектированные под работу сразу нескольких манипуляторов, которые обладают недоступными человеческим рукам возоможностями. Такие устройства хорошо подходят для плановых операций в крупных клиниках, но их практически невозможно сделать мобильными и развернуть в зоне бедствия.

Новые роботы получили название Surgie, они имеют высоту около 1,5 метра и весят всего 27 кг. Гуманоидная форма и адаптеры на конечностях позволяют им использовать традиционные хирургические инструменты и выполнять операции по классическим схемам, что упрощает взаимодействие с людьми. Они могут работать в обычной операционной, включая и полевой госпиталь, рядом с человеком или при помощи удаленной связи.

Минусов у новинки, увы, пока слишком много для практического применения. Первая и главная – критическая зависимость от качества связи и задержки сигнала, так как при нештатных ситуациях требуется мгновенная реакция. Вторая проблема – под каждый инструмент нужна отдельная калибровка, а нередко и смена адаптера. Это вопрос к инженерам, которым уже удалось оптимизировать процесс и сократить время лапароскопических операций с несколько часов до 30 минут. Но все равно это пока еще слишком много и несет определенные риски.Источник &#8212 Medical Xpress


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