 

«Не паниковать, верить официальной информации» — мэрия Таганрога комментирует видео о разливе нефти

13.07.2026, 11:01, Разное
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Администрация Таганрога прокомментировала распространяющиеся в социальных сетях фото и видео, свидетельствующие о разливе нефти на городском побережье. Загрязнение связывают с украинскими ударами по портовой инфраструктуре и танкерам.

«Ситуация с воздействием ЧС на жителей находится под контролем всех городских служб. Территория пляжей регулярно проверяется, загрязнений не обнаружено. Дважды в день Роспотребнадзором и Росприроднадзором берутся пробы почвы, воды и воздуха – показатели в пределах нормы», – сообщили в мэрии изданию «Таганрогская правда».

«Для предотвращения разлива нефтепродуктов установлено боновое заграждение», – заявляла ранее мэр Светлана Камбулова. Жителей также призывают не паниковать, сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Отметим, что за последние дни ВСУ атаковали десятки судов, перевозивших через Азовское море топливо для Крыма. Часть из них находились в Таганрогском заливе. Подверглась ударам и топливная инфраструктура порта.


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