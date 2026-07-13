Зоопсихологи раскрыли новую сторону кошачьего вылизывания

В мире животных взаимное вылизывание и вычесывание — обычное явление. Приматы вылизывают или перебирают шерсть друг другу, птицы помогают сородичам ухаживать за перьями, лошади покусывают холку, шею и спину. Такое поведение называют аллогрумингом. Оно помогает очищать труднодоступные участки тела и одновременно укреплять социальные связи внутри группы.

Многие специалисты полагали, что для домашних кошек характерна та же модель поведения: взаимное вылизывание у них — признак доверия и хороших отношений. Владельцы питомцев тоже воспринимали подобные сцены как знак дружбы между своими любимцами.

Однако международная команда зоопсихологов под руководством Морган Ван Белль (Morgane Van Belle) из Гентского университета в Бельгии усомнилась в этом представлении. Ученые выяснили, что аллогруминг у кошек может служить не только проявлением привязанности, но и элементом доминирования. К такому выводу исследователей привели наблюдения, о которых они рассказали в статье, опубликованной в журнале Applied Animal Behavior Science.

Ученые нашли объяснение привередливости домашних кошек в еде Кошка может внезапно отказаться от корма, который ела месяцами, и все потому, что ей просто надоел его запах, пришли к выводу японские исследователи. Поэтому хозяевам стоит почаще вносить немного р… naked-science.ru

Ван Белль и ее коллеги обратились к 53 европейским семьям, у которых жили минимум две особи. Они подробно объяснили владельцам, на какие особенности питомцев обращать внимание, и попросили снять на камеру их взаимодействия друг с другом.

Затем зоопсихологи проанализировали присланный материал. Для анализа использовали этограмму, включающую 23 типа поведения, в том числе положения тела, направления взгляда, положение ушей, покусы, движение лапой и так далее.

Авторы научной работы не ограничивались обычным подсчетом и описанием поз, а применили сразу несколько статистических методов. Например, факторный анализ, который позволяет найти закономерности в большом количестве данных. Он показал, какие действия у кошек часто возникают одновременно, что позволило выделить разные «сценарии» их общения.

На некоторых видео кошки настойчиво вылизывала соседа по дому, после чего у животных появлялись признаки недовольства / © Ghent University, Morgane Van Belle

Последовательный анализ помог выяснить, что обычно происходит до и после вылизывания. Дополнительно ученые проверили, влияют ли на характер аллогруминга такие факторы, как родство кошек, их пол, возраст, а также пространственное положение тела (кто выше, кто ниже) во время контакта. Это позволило выявить, что доминирующая особь чаще инициирует вылизывание, находясь в более высокой позиции, тогда как при дружеском сценарии положение тела не имело решающего значения.

Команда Ван Белль обнаружила два совершенно разных типа взаимодействий. Первый полностью соответствовал ранее существующему мнению, отражающему дружеские связи. Кошки вылизывали друг другу голову, уши и шею — те места, до которых трудно дотянуться самостоятельно. До и после вылизывания питомцы сидели рядом, синхронно двигались, принимали одинаковые позы. Такое поведение сопровождало спокойное общение и заканчивалось мирным совместным сном либо игрой.

Одно из видео, которое изучали ученые / © Ghent University, Morgane Van Belle

Во второй ситуации наблюдалась полностью противоположная картина. Аллогруминг напоминал элемент социального напряжения. В этих случаях кошка настойчиво вылизывала соседа по дому, после чего у животных появлялись признаки недовольства. Например, питомец громко мяукал, прижимал уши, облизывал нос, мог ударить лапой.

Зоопсихологи пришли к выводу, что аллогруминг у кошек не только связан с дружескими отношениями. Иногда он отражает социальное напряжение внутри группы животных. В этой ситуации вылизывание представляет собой мягкую форму доминирования. Вместо драки, которая может закончиться травмами, кошка использует раздражающий контакт. Если соперник уступает и уходит, цель достигнута без физического противостояния.

Высокоскоростная съемка помогла раскрыть секрет кошачьей акробатики Каждый, кому доводилось держать кошку на руках, знает: если она вдруг сорвется вниз, то почти всегда приземлится на четыре лапы. Это происходит за доли секунды. Тело животного вращается в воздухе и… naked-science.ru

Несмотря на убедительные выводы, у исследования есть ряд ограничений. Видео записывали не ученые, а котовладельцы. С одной стороны это большой плюс — дома животные ведут себя раскованно, в отличие от лаборатории. С другой — минус: обычно хозяева начинают снимать, когда замечают интересное поведение своих любимцев. Поэтому часть событий, которые произошли до начала записи, могли остаться за кадром. Например, неизвестно, был ли перед вылизыванием какой-то конфликт или, наоборот, кошки мирно отдыхали вместе.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro