 

Участники багамской группы Da Pond Band погибли в авиакатастрофе

13.07.2026, 7:01, Разное
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Участники популярной багамской музыкальной группы Da Pond Band и местный диджей находились среди десяти человек, погибших при крушении небольшого самолета авиакомпании Flamingo Air, сообщил Союз музыкантов и артистов Багамских Островов.

Катастрофа произошла в пятницу, 10 июля, в районе Северного Андроса, к западу от столицы страны Нассау. Самолет Cessna 402 вылетел из международного аэропорта имени Линдена Пиндлинга в Нассау и направлялся в Сан-Андрос. На борту находились девять мужчин и одна женщина – все они погибли.

Da Pond Band была известна выступлениями на крупных культурных мероприятиях и сочетанием традиционной багамской музыки с современными мотивами.

После катастрофы власти Багамских Островов временно приостановили полеты Flamingo Air. В тот же день другой самолет этой авиакомпании загорелся после возвращения в Нассау и эвакуации пассажиров. Причины обоих происшествий расследуются.


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