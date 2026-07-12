 

Трамп опубликовал в своем блоге изображения, созданные ИИ, с бомбардировщиками В-1 и В-2

12.07.2026, 23:01, Разное
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Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем блоге без каких-либо комментариев несколько изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта, на которых изображены бомбардировщики В-1 и В-2.

Многие обозреватели на Ближнем Востоке предполагают, что таким образом президент США предупреждает о новой волне атак на цели в Иране.

При этом иранские СМИ пишут об активности американской авиации в Персидском заливе.


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