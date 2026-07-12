 

Amnesty объявила «анти-правозащитным» основанный Джоан Роулинг центр помощи жертвам насилия

12.07.2026, 12:01, Разное
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Организация Amnesty International объявила основанный писательницей Джоан Роулинг центр помощи пострадавшим от сексуализированного насилия «анти-правозащитным» – на том основании, что он не помогает транс-женщинам.

«Мы являемся свидетелями анти-правозащитных движений, которые подрывают права женщин и сообщества ЛГБТ+ в Великобритании», – сообщила AI. Помимо основанного Роулинг Beira’s Place, в список вошли еще 50 организаций, которые были сочтены дискриминирующими по гендерному признаку.

Писательница не оставила это без ответа: «Складывается впечатление (как многие из нас подозревали уже годы): Amnesty убеждена, что определенные виды людей не имеют прав. Это женщины, девочки и те, кого привлекают представители своего пола. Надеюсь, спонсоры не оставят это без внимания», – цитирует ее шотландская The National.


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