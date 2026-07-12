 

ВСУ заявили о поражении еще 14 российских судов

12.07.2026, 11:31, Разное
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Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины заявили о поражении еще 14 российских судов в акваториях Азовского и Черного морей.

«В ночь на 12 июля: ⁠операторы 9-го батальона «Кайрос» 414-й отдельной бригады «Птахи Мадяра», 1-го отдельного центра и 412-й бригады Nemesis поразили 10 танкеров в акватории Азовского моря. ⁠Операторы 1-го отдельного центра поразили паром в акватории Азовского моря. ⁠Операторы 413-го отдельного полка «Рейд» поразили три парома в районе г. Керчь, АР Крым», – говорится в сообщении в телеграм-канале СБС.

Отмечается, что в целом в период с 6 по 12 июля подразделения Сил беспилотных систем поразили 90 единиц теневого флота РФ.

Поражение гражданских судов не учитывается в военных сводках ВСУ. Следует также отметить, что поражение не означает уничтожения судна. Зачастую украинские беспилотники атакуют капитанские рубки, стремясь нанести ущерб системе управления судном.


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