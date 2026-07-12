Главы МИД ЕС обсудят введение санкций против израильских поселений

На встрече министров иностранных дел Европейского Союза, которая пройдет 13 июля в Брюсселе, будет обсуждаться вопрос о введении торгового эмбарго против израильских поселений. Об этом пишет Arab News со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что обсуждение не повлечет за собой каких-либо конкретных шагов, поскольку многие члены ЕС, в том числе Германия и Италия, выступают против эмбарго. Для введения санкций требуется согласие всех 27 стран. Однако само вынесение вопроса на рассмотрение – сигнал израильскому руководству.

Добавим, что 8 июля эмбарго против продукции поселений было введено Ирландией. При этом бизнес-сообщество предупреждает, что распространение санкций и на услуги создаст неприемлемые условия для международных корпораций, расположивших в Дублине свои европейские штаб-квартиры.

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