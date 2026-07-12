 

Главы МИД ЕС обсудят введение санкций против израильских поселений

12.07.2026, 12:31, Разное
  Поддержать в Patreon

На встрече министров иностранных дел Европейского Союза, которая пройдет 13 июля в Брюсселе, будет обсуждаться вопрос о введении торгового эмбарго против израильских поселений. Об этом пишет Arab News со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что обсуждение не повлечет за собой каких-либо конкретных шагов, поскольку многие члены ЕС, в том числе Германия и Италия, выступают против эмбарго. Для введения санкций требуется согласие всех 27 стран. Однако само вынесение вопроса на рассмотрение – сигнал израильскому руководству.

Добавим, что 8 июля эмбарго против продукции поселений было введено Ирландией. При этом бизнес-сообщество предупреждает, что распространение санкций и на услуги создаст неприемлемые условия для международных корпораций, расположивших в Дублине свои европейские штаб-квартиры.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

12.07 / Вице-спикер Госдумы предложил обязать граждан носить ошейники безопасности

12.07 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1600-й день войны

12.07 / Даже легкий недосып в современном мире провоцирует ожирение

12.07 / Amnesty объявила «анти-правозащитным» основанный Джоан Роулинг центр помощи жертвам насилия

12.07 / Интервальное голодание оказалось не хуже подсчета калорий — и оно значительно легче переносится

12.07 / ВСУ заявили о поражении еще 14 российских судов

12.07 / Для поддержки автомобилистов в Геленджике проведут ралли

12.07 / Нетаниягу и Трамп почтили память Линдси Грэма

12.07 / Премьер-министр Польши — без признания Волынской резни Украина не сможет вступить в ЕС

12.07 / Астрономы впервые увидели, как будущая звезда теряет магнитную «защиту»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике