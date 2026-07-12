 

Вице-спикер Госдумы предложил обязать граждан носить ошейники безопасности

12.07.2026, 13:18, Разное
  Поддержать в Patreon

Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Государственной думы Владиславом Даванковым направили министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву инициативу о внедрении в России системы персонифицированного мониторинга граждан «Ошейник безопасности». Согласно документу, с 1 сентября 2026 года каждый житель страны сможет носить на шее сертифицированный идентификатор, обеспечивающий непрерывную передачу геопозиции, биометрических показателей и аудиофона в дежурные части МВД и систему «112».

«Функция «Безопасный маршрут» показала свою эффективность в тестовом режиме, – пояснил Даванков. – Однако добровольность – это уязвимость. Чтобы система работала на 100%, она должна быть всеобъемлющей. Ошейник безопасности – это гарантия того, что полиция всегда знает, где вы, даже если вы сами забыли».

Устройство, выполненное в эргономичном корпусе с защитой IP68, будет автоматически активировать режим тревоги при отклонении от заявленного маршрута, превышении скорости передвижения, резком изменении пульса или попытке несанкционированного снятия.

Техническая реализация предполагает интеграцию ошейника с платформой «Госуслуги», приложением «МВД России» и национальным мессенджером МАХ. Гражданин, надевший устройство, получает доступ к преференциям: приоритетному обслуживанию в МФЦ, расширенному лимиту на цифровые рубли и возможности бронирования мест в общественном транспорте. Если ошейник не зафиксировал присутствие дома в комендантский час – это повод для профилактической беседы, пояснил анонимный сотрудник МВД.

За отказ от ношения ошейника или его повреждение предусмотрена ответственность по статье 19.3 КоАП РФ с конфискацией смартфона и временным ограничением доступа к интернету. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

12.07 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1600-й день войны

12.07 / Главы МИД ЕС обсудят введение санкций против израильских поселений

12.07 / Даже легкий недосып в современном мире провоцирует ожирение

12.07 / Amnesty объявила «анти-правозащитным» основанный Джоан Роулинг центр помощи жертвам насилия

12.07 / Интервальное голодание оказалось не хуже подсчета калорий — и оно значительно легче переносится

12.07 / ВСУ заявили о поражении еще 14 российских судов

12.07 / Для поддержки автомобилистов в Геленджике проведут ралли

12.07 / Нетаниягу и Трамп почтили память Линдси Грэма

12.07 / Премьер-министр Польши — без признания Волынской резни Украина не сможет вступить в ЕС

12.07 / Астрономы впервые увидели, как будущая звезда теряет магнитную «защиту»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике