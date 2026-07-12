Вице-спикер Госдумы предложил обязать граждан носить ошейники безопасности

Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Государственной думы Владиславом Даванковым направили министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву инициативу о внедрении в России системы персонифицированного мониторинга граждан «Ошейник безопасности». Согласно документу, с 1 сентября 2026 года каждый житель страны сможет носить на шее сертифицированный идентификатор, обеспечивающий непрерывную передачу геопозиции, биометрических показателей и аудиофона в дежурные части МВД и систему «112».

«Функция «Безопасный маршрут» показала свою эффективность в тестовом режиме, – пояснил Даванков. – Однако добровольность – это уязвимость. Чтобы система работала на 100%, она должна быть всеобъемлющей. Ошейник безопасности – это гарантия того, что полиция всегда знает, где вы, даже если вы сами забыли».

Устройство, выполненное в эргономичном корпусе с защитой IP68, будет автоматически активировать режим тревоги при отклонении от заявленного маршрута, превышении скорости передвижения, резком изменении пульса или попытке несанкционированного снятия.

Техническая реализация предполагает интеграцию ошейника с платформой «Госуслуги», приложением «МВД России» и национальным мессенджером МАХ. Гражданин, надевший устройство, получает доступ к преференциям: приоритетному обслуживанию в МФЦ, расширенному лимиту на цифровые рубли и возможности бронирования мест в общественном транспорте. Если ошейник не зафиксировал присутствие дома в комендантский час – это повод для профилактической беседы, пояснил анонимный сотрудник МВД.

За отказ от ношения ошейника или его повреждение предусмотрена ответственность по статье 19.3 КоАП РФ с конфискацией смартфона и временным ограничением доступа к интернету.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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