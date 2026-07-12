Для поддержки автомобилистов в Геленджике проведут ралли

Патриотическое спортивное мероприятие, посвящённое сплочению автомобилистов южных регионов на фоне топливного кризиса, проведут в Геленджике – об этом на открытом селекторном совещании сообщил глава города Алексей Богодистов.

Город-курорт Геленджик соберёт несколько сотен лучших автогонщиков страны в начале августа для участия в Gelendzhik Fuel Race. На городских улицах и серпантинах трассы Геленджик-Джубга экипажи посоревнуются не только за победу, но и за суперприз – 100 литров бензина А100, который в ближайшее время прибудет в Краснодарский край из Индии.

По мнению мэра города, ралли станет отличной рекламой для курорта и позволит сплотиться всем автолюбителям на фоне внезапно возникших трудностей. На три дня будут перекрыты центральные улицы Геленджика, а АЗС впервые за последние несколько месяцев приостановят работу в плановом режиме.

«Не волнуйтесь. Несколько тысяч тонн топлива доставят для участников ралли, в то же время мы наконец-то избавимся из-за ажиотажа на заправках. Горожанам и гостям нашего прекрасного курорта рекомендую подышать морским или горным воздухом и поболеть за любимых участников», – заключил Богодистов.

—

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro