 

Для поддержки автомобилистов в Геленджике проведут ралли

12.07.2026, 11:18, Разное
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Патриотическое спортивное мероприятие, посвящённое сплочению автомобилистов южных регионов на фоне топливного кризиса, проведут в Геленджике – об этом на открытом селекторном совещании сообщил глава города Алексей Богодистов.

Город-курорт Геленджик соберёт несколько сотен лучших автогонщиков страны в начале августа для участия в Gelendzhik Fuel Race. На городских улицах и серпантинах трассы Геленджик-Джубга экипажи посоревнуются не только за победу, но и за суперприз – 100 литров бензина А100, который в ближайшее время прибудет в Краснодарский край из Индии. 

По мнению мэра города, ралли станет отличной рекламой для курорта и позволит сплотиться всем автолюбителям на фоне внезапно возникших трудностей. На три дня будут перекрыты центральные улицы Геленджика, а АЗС впервые за последние несколько месяцев приостановят работу в плановом режиме.

«Не волнуйтесь. Несколько тысяч тонн топлива доставят для участников ралли, в то же время мы наконец-то избавимся из-за ажиотажа на заправках. Горожанам и гостям нашего прекрасного курорта рекомендую подышать морским или горным воздухом и поболеть за любимых участников», – заключил Богодистов.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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