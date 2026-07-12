Нетаниягу и Трамп почтили память Линдси Грэма

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступили с заявлениями, в которых почтили память скончавшегося 11 июля сенатора-республиканца от штата Южная Каролина Линдси Грэма.

«Сара и я скорбим вместе с американским народом. Мы потеряли дорого друга. Он понимал, что безопасность США и Израиля нераздельны, и посвятил свою жизнь защите Америки, укреплению нашего союза и свободному миру. Мы потеряли одного из лучших друзей, а США – настоящего патриота», – сообщил Нетаниягу.

«Я потерял близкого друга. В это тяжелый час наши сердца с семьей Линдси и американским народом. Пусть его ценности и его инициативы продолжат вести нас к победе и к миру. Да будет благословенна его память», – добавил глава правительства.

«Сенатор Линдси Грэм один из величайших людей и сенаторов, которых я когда-либо знал, мертв! Он постоянно работал и был настоящим американским патриотом. Линдси будет очень не хватать. Информация о прощании будет сообщена в дальнейшем. Как жаль», – написал в сети Truth Social Дональд Трамп.

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