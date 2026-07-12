 

Стрельба на фестивале в Торонто, есть жертвы

12.07.2026, 5:01, Разное
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По меньшей мере два человека погибли и еще четверо получили ранения в результате стрельбы в Торонто вечером 11 июля. Инцидент произошел в районе, где проходил ежегодный уличный фестиваль «Сальса на Сент-Клэр», посвященный латиноамериканской культуре.

Первоначально полиция сообщила о пяти пострадавших, однако позднее уточнила, что огнестрельные ранения получили шесть человек. Двое из них скончались на месте. Данные о состоянии четверых раненых пока не опубликованы.

После первых сообщений полиция предупредила жителей об «активном стрелке» и призвала не приближаться к месту происшествия. Позднее правоохранительные органы заявили, что территория взята под контроль, однако подозреваемый или подозреваемые пока не задержаны. В районе фестиваля остается значительное число полицейских.

Информация о личности нападавшего, мотивах стрельбы и обстоятельствах происшествия пока не раскрывается.

Премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд выразил соболезнования семьям погибших и назвал произошедшее бессмысленным насилием.


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