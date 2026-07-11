Во Вьетнаме при крушении катера погибли туристы из Индии

На юге Вьетнама перевернулся скоростной катер с туристами, погибли 15 граждан Индии, пишет Associated Press со ссылкой на местные власти.

Катер потерпел крушение в районе острова Хон-Май-Рут-Нгоай у побережья острова Фукуок. На борту находились 32 индийских туриста и четыре члена экипажа.

Информация о состоянии остальных пассажиров и членов экипажа, а также о причинах происшествия пока не приводится. В районе крушения продолжаются спасательные работы.

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