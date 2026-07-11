Крестьяне Сызранского уезда перевыполнили годовой план по производству топлива

Глава горючего приказа, императорский министр граф Новак на выездном заседании президиума доложил о результатах всероссийской страды по производству топлива. Отметив высокие результаты многих волостей, боярин отдельно похвалил крестьян Сызранского уезда, ведь именно они перевыполнили годовой план по горючке.

Особую благодарность и ваучер, отменяющий три трудодня, получил Кузьма Борщов – крестьянин научился делать 95-й бензин из перегноя и щепы. В общей сложности уроженец Сызранщины установил рекорд, произведя за календарный год 1200 вёдер. Вместе с этим мужик освоил и производство соляры. Для этого используются остатки перебродившей бурячихи.

Граф Новак заметил, что не только Борщов, но и в каждом сызранском дворе, как и во многих других весях империи, расположена своя небольшая горючеперерабатывающая мануфактура. Благодаря сему обстоятельству удаётся избежать дефицита топлива в стране.

Уезжая из Сызрани на своём электромобиле, министр дал напутствие крестьянам производить ещё больше, чтобы их горючка могла поставлять и за рубежи нашей великой державы.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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