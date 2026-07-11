Британская полиция отпустила задержанного по делу об убийстве экс-замминистра Энн Уиддикомб

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11.07.2026, 9:31, Разное
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Британская полиция освободила 26-летнего мужчину, задержанного накануне по подозрению в убийстве бывшего заместителя министра внутренних дел и экс-депутата Консервативной партии Энн Уиддикомб.

В полиции заявили, что он больше не считается причастным к расследованию.

78-летняя Энн Уиддикомб была найдена мертвой вечером 10 июля в своем доме в Дартмуре. Ранее полиция сообщала, что не рассматривает убийство как теракт и не располагает данными о политическом мотиве.

Расследование продолжается.

Уиддикомб более 20 лет представляла Консервативную партию в британском парламенте и занимала пост заместителя министра внутренних дел по вопросам тюрем. После ухода из Палаты общин она стала депутатом Европарламента от Партии Брексита, а позднее присоединилась к партии «Реформировать Соединенное Королевство». Она также участвовала в популярных телешоу и была известна жесткими социально-консервативными взглядами. Уиддикомб никогда не была замужем и не имела детей.


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