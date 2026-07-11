 

ВСУ — ночью перехвачены 2 из 12 ракет, 111 из 121 БПЛА. МО РФ — сбиты 178 беспилотников

11.07.2026, 8:01, Разное
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Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 11 июля 2026 года российские военные выпустили по Украине 12 ракет (6 «Искандер-М»/C-400, 4 Х-59/69, 2 Х-31) и 121 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 2 авиационных ракет Х-59/69 и 111 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 8 ракет и 7 ударных БПЛА в 11 локациях, а также падения фрагментов в 3 локациях. Причинен значительный ущерб в Киеве, Киевской и Одесской областях, есть пострадавшие.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 11 июля на территории Российской Федерации были перехвачены 178 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Адыгеей, Азовским и Черным морями. Четыре судна, среди которых танкер перевозящий метанол, подверглись атаке БПЛА в Таганрогском заливе, погиб матрос. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


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