 

Из московского музея украли экспериментальный дизельный двигатель с расходом 3 литра на 100 км

10.07.2026, 18:18, Разное
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Один из московских транспортных музеев, хранящий коллекцию бывшего музея АЗЛК, недосчитался ценного экспоната – неизвестные украли опытный образец дизельного двигателя Elko, который умел работать практически на любом топливе и потреблял в среднем 3 литра на 100 км пробега.

Мотор был установлен на автомобиль «Москвич-2141» 1989 года изготовления с пробегом около 16 тысяч километров. По словам сотрудников музея, он пребывал в полностью рабочем состоянии – два года назад машина даже поучаствовала в ретро-пробеге.

«Двигатель очень интересный – с прямым впрыском, абсолютно всеядный. Во время испытаний в советские годы его даже на подсолнечном масле запускали. Расход был в 3-4 раза меньше, чем у аналогов», – рассказывает директор музея Надежда Борисенко.

Ещё 7 июля машина была комплектной, но когда её вновь попытались завести через два дня, оказалось, что мотора в подкапотном пространстве больше нет. При этом несколько дней назад в запасниках музея проходила большая групповая экскурсия для поклонников марки «Москвич» и в учреждении подозревают в краже именно их.

«Дизель был адаптирован именно под установку на «Москвич-2141», поэтому мы попросили сотрудников автоинспекции останавливать всех, кто едет на такой машине и при этом выглядит неприлично довольным, да и вообще хоть немного довольным – либо у такого водителя под капотом украденный двигатель Elko, либо его надо на наркотики проверять», – добавила директор музея.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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