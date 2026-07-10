Проект «Можем объяснить» — МИД РФ разрабатывает закон о введении выездных виз для россиян

Проект «Можем объяснить» со ссылкой на два источника, одного в дипломатических кругах и другого – близкого к администрации президента, сообщил, что в МИД РФ разрабатывается законопроект о введении выездных виз для россиян. Это делается под предлогом «безопасности» граждан.

По словам источников, в МИДе предполагают сделать выезд в недружественные страны возможным только в составе групп не менее 10 человек, с сопровождением и по установленному маршруту. По другим странам, список которых пока не определен, будет возможен индивидуальный туризм.

При этом источники подчеркивают, что в любом случае россиянам для выезда за границу будет нужна выездная виза. «Такого как сейчас: купил билет и полетел – быть не должно. Государство должно дать разрешение», – говорит источник, знакомый с ходом обсуждения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментариях ТАСС назвала «ахинеей» сообщения о якобы ведущейся работе над законом о выездных визах.

«Можем объяснить» – независимое интернет-издание и Telegram-канал, созданный бывшими журналистами проекта «Открытые медиа».

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