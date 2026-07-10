 

Паника на борту рейса Ryanair — пассажира «засосало» в разбившийся иллюминатор

10.07.2026, 16:01, Разное
  Поддержать в Patreon

В самолете ирландской авиакомпании Ryanair, совершавшем рейс из Салоников в немецкий Мемминген, разбился иллюминатор. Reuters сообщает, что из-за резкой разгерметизации сидевшего рядом пассажира частично вытянуло наружу.

Голова и плечи мужчины оказались за окном, к счастью, он был пристегнут ремнем безопасности. Другие пассажиры втащили мужчину обратно в салон. Пишет немецкое издание Welt https://www.welt.de/vermischtes/article6a50bb0ac13a557858aa09a2/fenster-in-ryanair-flugzeug-bricht-kopf-von-passagier-ragt-hinaus.html

Инцидент произошел в небе над Северной Македонией, после чего экипаж развернул самолет и вернулся в Салоники. Пострадавшего пассажира, 61-летнего гражданина Сербии, госпитализировали с травмами и ожогами от трения.

Предположительно, иллюминатор разбился из-за отломившегося от двигателя куска металла. Однако официально причина происшествия пока не объявлена.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

10.07 / Ученые оценили, какие вирусы могут вызвать будущую пандемию

10.07 / В реестр «иноагентов» властями РФ внесен политик Борис Надеждин

10.07 / Проект «Можем объяснить» — МИД РФ разрабатывает закон о введении выездных виз для россиян

10.07 / Дело против Трампа о незаконной торговле акциями закрыли – бенефициаром оказался бездомный тёзка из Сан-Франциско

10.07 / Для стимулирования перехода на цифровые рубли процент по вкладам сделают отрицательным

10.07 / Российские онкологи запатентовали калькулятор для персонализации лечения рака молочной железы

10.07 / Эксперт: уборка овощей и зерновых без использования машин делает их органическими

10.07 / Ради выживания на высокогорье мыши научились есть ядовитые растения 

10.07 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1598-й день войны

10.07 / Французский стартап представил капсулу для выживания, которая защищает от пуль, осколков и других угроз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике