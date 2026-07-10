Эксперт: уборка овощей и зерновых без использования машин делает их органическими

Заместитель министра сельского хозяйства России Павел Морозов призвал аграриев воспользоваться ситуацией на топливном рынке и провести уборку урожая в текущем году без использования техники.

Как считает чиновник, это позволит повысить привлекательность российских овощей и фруктов в развитых странах.

«Обращение к передовому опыту Российской империи, где урожай не отравляли выхлопными газами, сделает нашу продукцию органической. На Западе на неё огромный спрос, мы сможем продать её в ЕС и США по большим ценам», – сказал Морозов.

В ближайшее время Минсельхоз опубликует методические рекомендации по проведению уборочной кампании по дореволюционным стандартам, а также разработает систему сертификации органической продукции.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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