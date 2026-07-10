 

Лесной пожар в Испании, многочисленные жертвы

10.07.2026, 10:31, Разное
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Не менее 11 человек погибли в результате крупного лесного пожара в районе Лос-Гальярдос в провинции Альмерия на юго-востоке Испании, еще шестеро пострадавших госпитализированы. Об этом сообщили власти региона.

Около тысячи жителей были эвакуированы из своих домов. С огнем продолжают бороться около 150 пожарных при поддержке дополнительных сил, передает агентство EFE.

Пожар возник на фоне продолжающейся волны жары в Южной Европе. Причины возгорания уточняются.

Число жертв может значительно возрасти. На данный момент 19 человек числятся пропавшими без вести.

СМИ оценивают этот лесной пожар как самый смертоносный в Испании более чем за два десятилетия.


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