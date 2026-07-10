 

Лесные пожары на юге Испании, множество жертв

10.07.2026, 8:01, Разное
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Вечером в четверг, 9 июля 2026 года, в муниципалитете Лос-Гальярдос в провинции Альмерия на юге Испании вспыхнул сильный лесной пожар, который по состоянию на утро пятницы, 10 июля, унес жизни как минимум 12 человек. Не менее 50 человек получили ожоги, травмы и отравление угарным газом.

Огонь начался в районе Альмокаисар и стремительно распространился по лесистой местности рядом с жилыми кварталами. Первоначально власти сообщали о шести погибших в одном из поселков муниципалитета Бедар, но к ночи были обнаружены еще шесть тел. Часть жертв найдена в автомобилях, настигнутых пламенем при попытке эвакуации.

К тушению пожаров привлечены военные из подразделения по чрезвычайным ситуациям. Работу пожарных серьезно осложняют порывы ветра до 70 км/ч и крайняя сухость растительности. Региональные власти призвали население к максимальной осторожности.


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