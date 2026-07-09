 

Российский ученый Артем Оганов получил международную госпремию Китая

09.07.2026, 17:33, Разное
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Торжественная церемония прошла в Пекине, на совместном заседании ведущих научных организаций Китая и XI съезда Китайской ассоциации науки и техники. Вручал награды председатель КНР Си Цзиньпин. Оганов получил премию за научно-техническое сотрудничество.

Эту награду вручают раз в два года не более чем 10 иностранным ученым за один цикл награждения. В 2026 году премии удостоились девять зарубежных специалистов. Лауреатом также стал эксперт в области криоплазмы Кудрявцев, бывший профессор СПбГУ, сейчас занимающий должность профессора в Харбинском технологическом институте.

Кроме того, награду получили лауреат Нобелевской премии по химии Жан-Мари Лен (Франция), Баолянь Су (Бельгия), Карлуш Антониу Гедиш Суариш (Португалия), Эльза Райхманис (США), Мартин Грин (Австралия), Отто Хайнрих Херцог (Германия) и Рене Бернардс (Нидерланды).

Награду Оганову вручил председатель КНР Си Цзиньпин / © CCTV 13

В тот же день Си Цзиньпин вручил высшие государственные научно-технические награды Китая. Лауреатами стали основоположник китайской отрасли литийионных аккумуляторов Чэнь Лицюань и специалист в области радиолокационных технологий Бэнь Дэ.

Научные исследования Оганова связаны с теоретическим дизайном новых материалов, изучением состояния вещества при высоких давлениях, а также разработкой методов предсказания структуры и свойств вещества. Пресс-служба «Сбербанка» говорит о нем как об «ученом мирового уровня, чьи исследования на стыке искусственного интеллекта и точных наук формируют современную научную повестку».

«Это самая престижная научная премия Китая. И самая престижная премия, полученная мной. С этой премией приходит и большая ответственность — идти вперед, развиваться и делать мир лучше», — прокомментировал награду Оганов. Он отметил, что, вероятно, стал самым молодым лауреатом этой премии за всю историю.


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