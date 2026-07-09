 

Запах темного шоколада повысил выносливость при тренировке ног

09.07.2026, 15:33, Разное
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Спортивная наука много лет изучает связь между чувством голода и производительностью. Долгое время считалось, что для хорошей тренировки нужно поесть. Позднее выяснилось, что важен не только сам факт приема пищи, но и ощущение сытости, которое можно создать искусственно.

В 2019 году ученые показали, что пропуск завтрака ухудшает результаты в силовых упражнениях. А в 2020-м эта же научная группа выяснила, что эффект плацебо-завтрака оказался почти таким же, как от настоящего, и результаты в приседаниях улучшились. Стало ясно: мозг можно обмануть, что и отразится на мышцах. 

Обоняние в таком контексте тоже исследовали. Запахи еды — мощные сигналы для мозга. Они обрабатываются зонами, которые напрямую связаны с центрами голода и эмоций. В 2010 году голландские исследователи обнаружили, что запах темного шоколада даже без его поедания снижает уровень голода и человек чувствует себя более сытым. Это так называемая цефалическая фаза — упреждающая реакция организма на запах пищи еще до того, как она попала в рот.

Ученые из Университета Малайя (Малайзия) проверили, как аромат шоколада влияет на результаты физических упражнений. Все жидкости в эксперименте выглядели одинаково. Испытуемые 30 секунд вдыхали аромат из флакона, затем оценивали по шкалам свой голод и приятность запаха, а после выполняли подход из 10 повторений в упражнении «разгибание ног» с весом 80% от максимума. И так до полного отказа мышц. Главным показателем было общее количество сделанных повторений.

В исследовании участвовали 23 молодых мужчины, регулярно занимающихся силовым тренингом. Каждый пришел в лабораторию трижды, в разные дни, натощак. Ни участник, ни экспериментатор не знали, какой аромат дают в этот раз. Условий было три: запах 90%-ного темного шоколада, 60%-ного молочного шоколада и контроль — вода без запаха. Результаты испытаний опубликовал журнал Frontiers in Physiology. 

Кожура арахиса превратила негорький шоколад в антиоксидант Американские ученые разработали технологию, которая позволяет повысить антиоксидантные свойства молочного шоколада при сохранении его сладкого привкуса. Результаты исследования опубликованы в Journ… naked-science.ru

Выяснилось, что запах темного шоколада дал прибавку в 18 повторений по сравнению с водой. Молочный шоколад тоже сработал, но вдвое слабее, лишь на девять повторений. Темный шоколад резко снижал чувство голода, желание есть и субъективно повышал ощущение сытости. Но приятным его не считали. Молочный шоколад, наоборот, аппетит не подавлял, однако его аромат оценили как значительно более приятный. Хотя люди делали больше работы, уставали они субъективно так же.

На практике этот результат может быть полезен тем, кто тренируется в режиме интервального голодания, соблюдает пост или просто не ест перед залом. Ученые предполагают, что механизм заключается в запуске гормонального ответа, похожего на тот, что происходит при реальном приеме пищи. Организм чувствует запах, мозг решает, что еда близко, приглушает сигналы голода и «разрешает» мышцам работать подольше.


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