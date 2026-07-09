 

Житель Самары развёлся с женой, которая так и не выучила имена всех примархов в Warhammer 40000

09.07.2026, 18:18, Разное
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Суд Ленинского района Самары удовлетворил иск о расторжении брака, поданный 34-летним IT-специалистом Дмитрием Завьяловым после того, как его супруга после двух лет совместной жизни не смогла перечислить имена всех 18 примархов из вселенной Warhammer 40000.

Женщина смогла вспомнить лишь 14 имён, причём допустила грубую каноническую ошибку, спутав легионы Льва Эль’Джонсона и Робаута Жиллимана. На суде Завьялов заявил, что трещина в отношениях появилась ещё в медовый месяц, когда молодая жена перепутала Жиллимана с Рогалом Дорном, но тогда Дмитрий списал это на свадебное волнение. Последней каплей стало утверждение ответчицы, что Хорус Луперкаль был не предателем, а «сложным персонажем с сомнительной мотивацией».

Свидетели со стороны истца подтвердили, что господин Завьялов пытался спасти брак, зачитывая жене кодексы Адептус Астартес на ночь, но женщина засыпала на второй минуте озвучивания тактико-технических характеристик силовой брони. Из-за уточнения всех нюансов и контекста заседание растянулось на несколько часов и прекратилось, когда судья наконец-то расторгла брак, заявив не для протокола, что делает это «только для того, чтобы эти задроты наконец заткнулись».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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