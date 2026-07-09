ВСУ — ночью перехвачены 72 из 94 БПЛА. МО РФ — сбиты 73 беспилотника

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 9 июля 2026 года российские военные выпустили по Украине 2 баллистические ракеты «Искандер-М» и 94 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 72 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 2 баллистических ракет и 19 ударных БПЛА в 13 локациях, а также падения фрагментов в 4 локациях. Причинен значительный ущерб.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 9 июля на территории Российской Федерации были перехвачены 73 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем, говорится в сообщении министерства. Была атакована «Тверская нефтебаза», к северо-западу от Москвы. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.

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