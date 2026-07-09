Психологи выяснили, почему молодежь не спешит в ЗАГС

Государство поддерживает традиционные семейные ценности: 2024 год объявлен «Годом семьи», защита института семьи закреплена в Стратегии национальной безопасности, действуют и конкретные меры — например, программа «Молодая семья» для улучшения жилищных условий. Однако статистика показывает парадокс: по данным ТАСС, лишь около 15 процентов россиян в возрасте от 18 до 27 лет готовы официально узаконить отношения в ближайшее время.

Изучением причин данного парадокса занялись исследователи МГППУ, которые поставили перед собой цель — выявить отличительные особенности готовности молодежи к браку. Научная работа опубликована в «Сборнике тезисов участников научно-практической интернет-конференции по юридической психологии».

В исследовании приняли участие 135 человек (50 мужчин и 85 женщин), являющихся дипломированными специалистами или студентами учреждений высшего образования и среднего профессионального образования. Авторы разделили выборку на три группы в зависимости от семейного положения, а именно: первая группа — официальный брак, вторая группа — сожительство, третья группа — нет постоянного партнера для совместного проживания. Возраст респондентов варьировался от 18 до 35 лет (средний возраст, принявших в исследовании участие — 24 года).

Для исследования использовались четыре методики: «Диагностика эмпатических способностей» В.В. Бойко, «Диагностика перцептивно-интерактивной компетентности» Н.П. Фетискина, «Ролевые ожидания и притязания в браке» А.Н. Волковой и авторская анкета «Хозяйственно-бытовые умения».

Результаты показали, что высокий уровень эмпатии и взаимопонимания с партнером демонстрируют именно лица в браке, они умеют понимать и чувствовать друг друга, сочетают логику и интуицию в решении проблем, что не так характерно для сожителей и лиц без постоянного партнера — им это дается сложнее.

Обращая внимание на потребность в социальной активности и автономии, стоит сказать, что и сожители, и лица, не имеющие постоянного партнера, в большей степени на первое место ставят карьеру, высоко ценят активное участие в общественной жизни. Лица в браке, наоборот, способны к балансу и гибкости — общие ценности и досуг с партнером сочетаются с сохранением социальной активности вне семьи.

То же самое можно сказать про ожидания и притязания — лица, вступившие в брак, имеют целостное восприятие партнера — ценят его как родителя, друга, сексуального партнера и в принципе компетентного человека в различных сферах жизни. Сожители же, напротив, отличаются пассивной родительской позицией — склонны перекладывать ответственность за воспитание детей на другого, но обладают высокими ожиданиями в интимной сфере, внешней привлекательности партнера. Также данную группу лиц отличает сдержанность в проявлении чувств и эмоций вне зависимости от сложности ситуации, что проявляется в ожидании, что именно партнер будет отвечать за психологический климат в семье.

Однако и сходства тоже имеются — все три группы обладают сформированными хозяйственно-бытовыми навыками, а именно планировать общий бюджет, организовывать домашнее хозяйство и комфортную среду.

Таким образом, можно сделать вывод и ответить на вопрос: почему молодежь не готова идти в ЗАГС? В приоритете остается самореализация и карьера. Сегодняшняя молодежь полагает, что будет тяжело сохранить личную автономию и социальную активность, которая есть сейчас. Молодые люди не спешат связать себя официальными брачными обязательствами также из-за сложностей в эмпатии и понимании переживания партнера, несформированных представлений о распределении обязанностей в семье, подкрепляющиеся трудностью в гибкости поведения и перекладыванием ответственности на партнера во многих семейных вопросах.

Исследование провели кандидат психологических наук, доцент МГППУ Екатерина Бойкина и студентка четвертого курса факультета «Юридическая психология» МГППУ Анастасия Рудницкая.

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