Путин поддержал создание в России сети «мини-НПЗ» – чтобы защититься от украинских ударов

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею организации в РФ сети мини-НПЗ. С инициативой выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов в ходе совещания главы государства с членами правительства, пишет «Интерфакс».

«Понятно, что враг будет наносить удары, и крупные нефтезаводы будут находиться постоянно под угрозой. Может быть, рассмотреть возможность создания значительной сети мини-НПЗ сейчас, в этих условиях? Мы смогли бы предложение на внутреннем рынке увеличить», – заявил губернатор.

«Привлечение малого и среднего бизнеса в этой сфере тоже востребовано и тоже поощряется. Будем в этом отношении работать ещё интенсивнее. Конечно, вы абсолютно правы: чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб», – ответил Путин.

В последние недели, в связи с масштабными воздушными ударами Украины по российским нефтеперегонным заводам, в РФ возникла значительная нехватка бензина и дизельного топлива. В Крыму продажи прекращены полностью, в других регионах возникли длинные очереди. Зафиксирован рост цен.

Российские власти опасаются, что рост недовольства, вызванный топливным кризисом, может угрожать стабильности режима. Начат импорт бензина из других государств.

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